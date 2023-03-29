Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка отмечает, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои, хотя российские нападения менее интенсивны по сравнению с последними неделями.

Одним из ключевых последних украинских достижений, вероятно, было отвержение наемников ПВК Вагнера с маршрута 0506. Эта второстепенная сельская дорога стала критической линией снабжения украинских защитников. Вагнеровцы раньше находились в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

"26 марта российские СМИ утверждали, что россияне взяли под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута. Однако это заявление, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель. Поскольку НДС Вагнера подтвердила увольнение не менее 5 тыс. человек. заключенных, нехватка личного состава, вероятно, мешает российским наступательным усилиям в этом секторе", - пришли к выводу в разведке Британии.