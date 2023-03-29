Украинские военные отбросили россиян от важного пути поставки в Бахмуте, - британская разведка
Украинские военные в Бахмуте Донецкой области, вероятно, отбросили вагнеровцев от важного пути поставки
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка отмечает, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои, хотя российские нападения менее интенсивны по сравнению с последними неделями.
Одним из ключевых последних украинских достижений, вероятно, было отвержение наемников ПВК Вагнера с маршрута 0506. Эта второстепенная сельская дорога стала критической линией снабжения украинских защитников. Вагнеровцы раньше находились в пределах нескольких сотен метров от маршрута.
"26 марта российские СМИ утверждали, что россияне взяли под полный контроль заводской комплекс "Азом" к северу от центра Бахмута. Однако это заявление, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель. Поскольку НДС Вагнера подтвердила увольнение не менее 5 тыс. человек. заключенных, нехватка личного состава, вероятно, мешает российским наступательным усилиям в этом секторе", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 28 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал приоритетной целью Сил обороны на Бахмутском направлении истощения врага и нанесения ему тяжелых потерь.
- 29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахумта может привести к давлению со стороны международного сообщества и украинского общества.
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