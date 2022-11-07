Украинские военные отбросили оккупантов от Бахмута, - депутат Дружковского горсовета Довбня
Депутат Дружковского городского совета отметил, что на Донецком направлении ВСУ окружают, берут в плен и уничтожают противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Могу подтвердить, что вчера оккупантов отбросили от Бахмута. То, что делают украинские защитники в Бахмуте - это что-то непревзойденное. Как они атакуют, как они отбивают атаки, как они просачиваются за линию фронта, эти российские морпехи и близко не стоят с украинскими силами специального назначения", - подчеркнул Довбня.
По его словам, на Бахмутском направлении сконцентрировано большое количество оккупантов.
"Нужно много снарядов, чтобы перемолоть это нашествие. Они идут и идут волнами. У врага нет продуманных атак, они просто идут в лобовую. Нашим командирам разрешается принимать самостоятельные решения по действиям на позициях. Наши ребята профессионально окружают, берут в плен и уничтожают противника", - подчеркнул Довбня.
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