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Главная война с Россией Украинские военные отбросили оккупантов на 35 км от Киева, – Минобороны Великобритании

Украинские военные отбросили оккупантов на 35 км от Киева, – Минобороны Великобритании

25 мартa, 2022 пятница
09:51
война с Россией

Украинские контратаки и отступление оккупантов на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине повторно занять города и оборонные позиции

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечают, что ВСУ смогли занять оборону в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомеля", - говорится в сообщении.

В Минобороны также добавляют, что на юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины.

  • Напомним, за предыдущие сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.
  • Руководитель Территориальной обороны Киевщины Игорь Сабий рассказал, что за минувшую ночь Вооруженные силы Украины и бойцы ТРО уничтожили в области более 12 танков и 10 единиц бронированной техники российских захватчиков.
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Киев
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