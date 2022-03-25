Украинские военные отбросили оккупантов на 35 км от Киева, – Минобороны Великобритании
Украинские контратаки и отступление оккупантов на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине повторно занять города и оборонные позиции
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Отмечают, что ВСУ смогли занять оборону в радиусе до 35 км к востоку от Киева.
"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомеля", - говорится в сообщении.
В Минобороны также добавляют, что на юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины.
- Напомним, за предыдущие сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.
- Руководитель Территориальной обороны Киевщины Игорь Сабий рассказал, что за минувшую ночь Вооруженные силы Украины и бойцы ТРО уничтожили в области более 12 танков и 10 единиц бронированной техники российских захватчиков.
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