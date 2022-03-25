Украинские военные отбросили оккупантов на 35 км от Киева, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечают, что ВСУ смогли занять оборону в радиусе до 35 км к востоку от Киева.



"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомеля", - говорится в сообщении.

В Минобороны также добавляют, что на юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины.