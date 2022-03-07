Украинские военные отбили у оккупанта Николаевский аэропорт

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV .



"Аэропорт наш. Мы выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас лететь не могут, но аэропорт наш, это точка". (российские оккупанты, – ред.) растерянные, маленькие ежики, бегают по кустам, не знают, что делать, сейчас мы их всех найдем", - сказал он.







Ранее сообщалось, что российские оккупанты зашли на территорию Николаевского аэропорта, но украинские военные перешли в наступление.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Основные усилия направляются на окружение Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.