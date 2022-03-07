Украинские военные отбили у оккупанта Николаевский аэропорт
Международный аэропорт Николаева снова находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Российских оккупантов, покинувших поле боя, пытаются разыскать.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV .
"Аэропорт наш. Мы выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас лететь не могут, но аэропорт наш, это точка". (российские оккупанты, – ред.) растерянные, маленькие ежики, бегают по кустам, не знают, что делать, сейчас мы их всех найдем", - сказал он.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты зашли на территорию Николаевского аэропорта, но украинские военные перешли в наступление.
- Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Основные усилия направляются на окружение Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.
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