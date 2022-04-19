Украинские военные отбили Марьинку, - Генштаб ВСУ
Враг пытался продвинуться в районе Изюма и Александровки, но успеха не имел
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники воинских частей Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают использовать аэродромную сеть на территории Республики Беларусь с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории нашего государства.
На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.
На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.
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