Бой за Гостомель: украинцы уничтожили российский десант

В 21:58 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что Гостомель под контролем Украины, а российский десант - уничтожен.

В 21:06 журналист Андрей Цаплиенко поделился другой информацией.



"В Гостомеле на этот момент находится в один батальон одичавших (прилетела штурмовая авиация, также 34 вертолета, из них мы точно сбили три, по другим данным пять). Мы забрали флаг и отошли с минимальными потерями, когда закончились ПЗРК и БК для Наша арта и истребители отпрянули базу и взлетку, работали по рос десанту. Протидействовать "сушкам" и "аллигаторам" стрелковухой было не реально. На этот момент ударная мощь бригады сдерживает врага в другом месте, поэтому по вертолетам отработали минимальными. Преимущественно свирепствовали обычные украинские срочники из батальона обеспечения. Недаром подготовили их в лучших традициях Гостомеля. По моим подсчетам в ходе боя уничтожили больше взвода россиян. Гвардейцы настоящие воины, все яростно сегодня повоевали и будут сражаться до победы без промедлений. Гостомель обязательно отвоюем!", - написал Цаплиенко в 21:06.





Советник главы офиса президента Алексей Арестович тоже опроверг информацию, что Гостомель полностью под контролем Украины.



"О Гостомеле. Уточняю. Все еще продолжается бой. Работает наша артиллерия и танки. Предыдущий пост я удалил, чтобы избежать недоразумений.

Напоминаю, что я и Офис не сообщаем ложную информацию даже в пользу "информационной борьбы". Сообщаем только то, что соответствует действительности. К сожалению, неточности неизбежны и с Гостомелем были первые. Главное – своевременно исправить», - написал Арестович.



Сегодня, 24 февраля, в 20:47 Верховная Рада Украины сообщила, что в результате длительного боя российский десант в Гостомеле был полностью уничтожен. Украинские военные вернули контроль над аэродромом.