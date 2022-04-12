Украинские военные отбили атаку российских диверсантов, выдававших себя за эвакуированных гражданских, - ОК "Юг"
Захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении и закрепиться по админграницам Херсона
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Оперативного командования "Юг".
"На Южнобужском направлении кафиры пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. Но в подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" добавили, что в Николаевской области переодеты захватчики на трех гражданских авто пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей с целью совершить диверсию.
"Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, кафиры попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв пятерых своих, решисты быстро ушлись с поля боя", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, защитники Донбасса отбили 6 атак врага, уничтожили 43 единицы техники и 6 воздушных целей.
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