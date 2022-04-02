Украинские военные освободили поселок на Черниговщине, - ОК "Север"
Украинские Силы сопротивления освободили пгт. Михайло-Коцюбинское Черниговской области
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"#нашікотики из Сил сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское – наше!
Продолжение следует...."
Командование также опубликовало фото разбитой вражеской техники.
- Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
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