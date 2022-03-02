Украинские военные освободили Макаров в Киевской области, - ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные освободили пгт Макаров
Об этом сообщает официальный Facebook Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
По словам Залужного, украинские военные уже закрепились в пгт Макаров.
"14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр уволили Макаров Киевской области и закрепились там!", - написал Валерий Залужный.
Пгт Макаров находится около 50 км от Киева.
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