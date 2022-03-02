Украинские военные освободили Макаров в Киевской области, - ВСУ

Об этом сообщает официальный Facebook Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.



По словам Залужного, украинские военные уже закрепились в пгт Макаров.



"14 омбр имени князя Романа Великого и 95 одшбр уволили Макаров Киевской области и закрепились там!", - написал Валерий Залужный.



Пгт Макаров находится около 50 км от Киева.

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