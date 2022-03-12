Украинские военные освободили два населенных пункта на Черниговщине
Военные Вооруженных Сил Украины освободили от врага еще два населенных пункта Черниговской области и захватили у россиян 10 единиц техники
Об этом сообщает оперативное командование "Север", передает Еспресо.TV.
"Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. Как результат - имеем в трофеях техники врага более 10 единиц", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что армия российской федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активных боевых действий.
- Напомним, в центре блокадного Чернигова российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина", которая была одной из визиток города
- Также по состоянию на 12 марта город Чернигов остается без электричества, воды, газа и тепла.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное