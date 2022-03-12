Украинские военные освободили два населенных пункта на Черниговщине

Об этом сообщает оперативное командование "Север", передает Еспресо.TV.

"Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. Как результат - имеем в трофеях техники врага более 10 единиц", - говорится в сообщении.



Там также отмечается, что армия российской федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активных боевых действий.

Напомним, в центре блокадного Чернигова российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина", которая была одной из визиток города

Также по состоянию на 12 марта город Чернигов остается без электричества, воды, газа и тепла.

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