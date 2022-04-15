Украинские военные осваивают современное противотанковое оружие в течение недели, - Минобороны Литвы

Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, информирует BNS.

"Эта подготовка уже идет, она продолжается, мы учим большую группу солдат обращаться с этим вооружением, преимущественно с противотанковым вооружением, которое мы сами эксплуатируем и которое есть у них в запасе", - сказал журналистам в пятницу командующий литовской армией.

По его словам, продолжительность тренировок будет зависеть от конкретного оружия, но она сокращена и продлится не дольше недели.

"Это действительно не долгосрочный курс, Украина и украинские солдаты не могут позволить себе учиться слишком долго", - сказал Рупшис.

Литовская армия не публикует точное количество обученных украинских солдат.

Напомним, Литва предоставила Украине значительную часть собственного оружия, а в ближайшие годы запланировала закупки оружия у США и Германии на сумму более 1 млрд евро в каждой из стран.

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