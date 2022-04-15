Украинские военные осваивают современное противотанковое оружие в течение недели, - Минобороны Литвы
Литва начала обучение первой группы украинских военных пользованию противотанковыми средствами по сокращенной системе
Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, информирует BNS.
"Эта подготовка уже идет, она продолжается, мы учим большую группу солдат обращаться с этим вооружением, преимущественно с противотанковым вооружением, которое мы сами эксплуатируем и которое есть у них в запасе", - сказал журналистам в пятницу командующий литовской армией.
По его словам, продолжительность тренировок будет зависеть от конкретного оружия, но она сокращена и продлится не дольше недели.
"Это действительно не долгосрочный курс, Украина и украинские солдаты не могут позволить себе учиться слишком долго", - сказал Рупшис.
Литовская армия не публикует точное количество обученных украинских солдат.
- Напомним, Литва предоставила Украине значительную часть собственного оружия, а в ближайшие годы запланировала закупки оружия у США и Германии на сумму более 1 млрд евро в каждой из стран.
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