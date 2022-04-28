Украинские военные очень умело держат оборону: ежедневно россияне теряют около роты солдат, - Арестович

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

"Сегодня в Мелитополе почему-то сломался очень важный железнодорожный мост, который обеспечивал снабжение российской группировкой и под Мариуполем, и на Запорожском направлении, то есть наши силы умело работают по всей территории Украины, обеспечивая надежную оборону", - сказал Арестович.

По его словам, по меньшей мере роту противник теряет в течение суток, иногда больше. Также он рассказал, что замедлилось его продвижение в Запорожском направлении.

"Замысел противника об окружении наших войск в зоне ООС или продвижении на север Херсонской области в направлении Кривого Рога срывают наши войска, совершая мощные удары по его группировкам, составам с боеприпасами, командным пунктам", - заметил Арестович.

Он добавил, что наибольшие усилия враг сосредотачивается сейчас на Изюмском направлении, на Азовстали, на Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском направлениях.

"Это основные направления, на которых они концентрируют войска, продолжают атаковать и штурмовать наши позиции... Несмотря на непростую ситуацию с точки зрения военного искусства и точки зрения нагрузки, которую выдерживают наши войска, а там действительно ситуация требует всего мужества и сноровки украинских военнослужащих , наши войска продолжают проводить удачную оборонительную операцию", - добавил советник руководителя ОП.

Кроме того, он обратил внимание, что враг сосредотачивает свои усилия на информационно-психологическом воздействии на украинцев, поэтому необходимо получать информацию из официальных источников.

Как сообщалось, военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который являлся важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.

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