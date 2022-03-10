Украинские военные обороняют Мариуполь, прикрывают границу с Беларусью, сдерживают продвижение оккупантов в Киев и дают им отпор, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



Силы обороны сдерживают наступление российских войск в Донецком, Слобожанском и Таврическом операционных районах, защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения врага в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.



Кроме того, украинские военные прикрывают границу с Беларусью, а в Северской области обороняют Чернигов и сдерживают продвижение войск РФ в сторону Киева.



Защитники Киева находятся в постоянной готовности к отражению наступления россиян, наносят огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживают определенные оборонные рубежи.



На южном направлении войска РФ сдерживают по направлениям на Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовку Херсонской области.



В других направлениях продолжаются стабилизационная операция и территориальная оборона.



ПС ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения кафиров, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск. В течение 8-9 марта истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск сбили четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета.



Войска РФ снизили темпы наступления, они деморализованы и гораздо чаще прибегают к мародерству и дезертирству.

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