Украинские военные обороняют Мариуполь, прикрывают границу с Беларусью, сдерживают продвижение оккупантов в Киев и дают им отпор, - Генштаб ВСУ
Украинские военные сдерживают россиян на юго-восточном направлении, отражают ракетные удары и нападения с воздуха, а оккупанты снизили темп наступления и прибегают к дезертирству
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
Силы обороны сдерживают наступление российских войск в Донецком, Слобожанском и Таврическом операционных районах, защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения врага в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.
Кроме того, украинские военные прикрывают границу с Беларусью, а в Северской области обороняют Чернигов и сдерживают продвижение войск РФ в сторону Киева.
Защитники Киева находятся в постоянной готовности к отражению наступления россиян, наносят огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживают определенные оборонные рубежи.
На южном направлении войска РФ сдерживают по направлениям на Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовку Херсонской области.
В других направлениях продолжаются стабилизационная операция и территориальная оборона.
ПС ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения кафиров, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск. В течение 8-9 марта истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск сбили четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета.
Войска РФ снизили темпы наступления, они деморализованы и гораздо чаще прибегают к мародерству и дезертирству.
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