Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.

"Еще одна схрон кацапского ленд-лиза найден нашими ребятами в результате успешных действий. Маркировка 9М22У означает, что это реактивные снаряды для РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.) "Град", - отметили в украинском войске.

В ВСУ отметили, что 9М22У – это модернизированная версия осколочно-фугасного реактивного снаряда 9М22. Полный залп составляет 40 реактивных снарядов, что приводит к детонации 256 кг взрывчатого вещества и выбрасыванию около 156,8 тыс. осколков разной массы.

16 сентября на деоккупированном пограничном Черниговщине обнаружили два российских тайника с пластидом, патронами и минами.

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