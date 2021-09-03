Украинские военные обнародовали видео спецоперации по спасению афганских переводчиков, работавших на Канаду

Видео обнародовала пресс-служба ГУР в Facebook.



"Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков" Талибана ". Однако именно такой подход позволил найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных эвакуации ", - говорится в сообщении.



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Там добавили, что в миссии отличились и пилоты, которые работали в сложных условиях и в угрозе обстрела.



"Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население", - заявили в ГУР.

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