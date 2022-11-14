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"Украинские военные не примут компромиссов": Залужный назвал генералу Милли цель Украины в войне

14 ноября, 2022 понедельник
23:12
война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли отметил необходимость освобождения всей территории Украины

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

"Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории", – заявил Залужный. 

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил генерала Милли за поддержку Украины и высокую оценку ВСУ.

Кроме того, Залужный рассказал американскому коллеге о ситуации на фронте.

"Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой Беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Враг активно атакует на рубежах Белогоровка - Соледар - Бахмут - Майорск и Авдеевка - Опросное - Водяное - Пески - Марьинка - Павловка, но успеха нет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны", – сообщил Залужный.

  • Ранее генерал Милли в речи в Экономическом клубе Нью-Йорка посоветовал воспользоваться возможностью для проведения переговоров с учетом возможной стабилизации линии фронта в условиях зимы.
  • По данным The New York Times, президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан не разделяют мнение Милли о целесообразности переговоров.

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военные силы Украины
США
Валерий Залужный
деоккупация Украины
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