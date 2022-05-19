Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Отмечают, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей, блокирующих украинские порты. На 4 кораблях готовы к применению более 30 крылатых ракет.

Добавляют, что в Херсонской и Николаевской областях готовится так называемый пресс-тур российских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону. Они посетят Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск. Для СМИ запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей.

В Запорожской области русская артиллерия обстреляла населенные пункты Орехово, Гуляйполе и Преображенку.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в России уже не осталось большого запаса ракет после того, как они выпустили по Украине более 2 тыс. единиц

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