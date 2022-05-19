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Украинские военные нанесли 90 поражений по позициям РФ на Южном направлении в сутки

19 мая, 2022 четверг
01:48
война с Россией На фото военные ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения Украины вместе с авиацией в течение 18 мая нанесли 90 поражений по враждебным позициям. В результате этого армия РФ потеряла 20 военных, самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Отмечают, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей, блокирующих украинские порты. На 4 кораблях готовы к применению более 30 крылатых ракет.

Добавляют, что в Херсонской и Николаевской областях готовится так называемый пресс-тур российских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону. Они посетят Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск. Для СМИ запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей.

  • В Запорожской области русская артиллерия обстреляла населенные пункты Орехово, Гуляйполе и Преображенку.
  • Президент Владимир Зеленский отметил, что в России уже не осталось большого запаса ракет после того, как они выпустили по Украине более 2 тыс. единиц

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