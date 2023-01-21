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Украинские военные начнут обучение на танках Leopard и Challenger

21 января, 2023 суббота
00:28
война с Россией

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже вскоре

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Имеем прорыв – это возможность для стран, которые владеют "леопардами", начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков.Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие [украинских] экипажей программы на "леопардах", - отметил министр.

В свою очередь, посол Украины в Британии Вадим Пристайко рассказал "Радио Свобода", что украинские военные в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – сказал он.

По словам Пристайко, "это не займет много времени", ведь как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

"Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – рассказал посол.

Он добавил, что британские танки уже готовят для отправки в Украину.

"Те танки, которые подготовлены для нас, уже готовятся для отъезда в Украину", – отметил Пристайко.

  • Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

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Алексей Резников
оружие для Украины
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