Украинские военные начали совместные учения с британцами и датчанами
В Великобритании украинские военнослужащие под руководством датских инструкторов проходят занятия по ведению позиционных боевых действий, в частности, отрабатывают действия по подготовке, захвату и удержанию позиций
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в facebook.
"Военнослужащие Вооруженных сил Королевства Дании в рамках базовой общевойсковой подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании проводят занятия по ведению позиционных боевых действий, в частности отрабатываются действия по подготовке, захвату и удержанию позиций, передвижение в бою разными способами, порядок действий во время . перемещения с временной на основную огневую позицию", – говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий ВСУ, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины.
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"Под руководством инструкторов Вооруженных сил Королевства Дании, новобранцы Вооруженных Сил Украины стали более подготовлены к боевым условиям", - добавляют в Генштабе ВСУ.
Королевство Дания продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права.
Прибыв в Великобританию в 2023 году, контингент военнослужащих Вооруженных сил Дании присоединился к странам-партнерам в программе подготовки украинских новобранцев.
- 30 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что пограничники - первые, кто встретил наступление российских захватчиков и дал им достойный ответ.
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