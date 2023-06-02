Об этом пишет The Washington Post .

По словам командира инженерного подразделения с позывным Климат, подобные работы ведутся уже несколько недель. WP пишет, что украинские саперы, чтобы не раскрыть возможные места наступления, вынуждены выходить на минные поля ночью и разминировать их вручную.

Американское издание подчеркивает, что разминирование подконтрольных территорий на линии столкновения является лишь первым этапом подготовки к наступлению, поскольку россияне также покрыли подступы к своим позициям минами.

Полковник управления инженерных войск ВСУ Сергей Матвейчук рассказал, что Россия создала массированную систему инженерных ограждений, которые являются серьезным препятствием для передвижения войск. Россияне устанавливают мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин рядом с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин. По словам военных, для обнаружения противотанковых мин можно использовать дроны, но найти противопехотные мины сложнее.

The Washington Post считает наиболее вероятным направление атаки Запорожскую область, поскольку успешный удар в этом регионе позволит украинским военным перерезать наземный коридор, соединяющий временно оккупированный Крым с РФ.