Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемаратона.

"За минувшие сутки уничтожены 10 вражеских лодок. Это попытка маневрировать между островами. Лодки почти все гражданские, переоборудованы под диверсионно-разведывательные группы", - заявила Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны на юге уничтожили за сутки 40 окупантов, одну крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники.