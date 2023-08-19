Украинские военные на юге за сутки уничтожили 10 лодок российских ДРГ, - Гуменюк
Силы обороны Юга за прошедшие сутки уничтожили 10 лодок российских диверсионно-разведывательных групп, которые оккупанты использовали для маневров между островами в Херсонской области
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемаратона.
"За минувшие сутки уничтожены 10 вражеских лодок. Это попытка маневрировать между островами. Лодки почти все гражданские, переоборудованы под диверсионно-разведывательные группы", - заявила Гуменюк.
По ее словам, Силы обороны на юге уничтожили за сутки 40 окупантов, одну крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники.
- Российская армия за время войны в Украине потеряла 500 военных, 8 танков и 19 артсистем.
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