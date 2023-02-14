Украинские военные могут вернуться с учений в Германии с танками, – посол Фельдгузен
Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен считает, что украинские военные могут вернуться в Украину после учений в Германии с танками Leopard
Об этом она заявила в эфире общенационального телемарафона 14 февраля.
"Ваши солдаты уже приехали в Германию на учебу. Они это закончат и, мне кажется, вместе с танками вернутся в Украину. Это хорошо", – отметила Фельдгузен.
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Кроме того, она также подчеркнула, что Германия сделает все, чтобы не только Leopard-2, но и танки Leopard-1 приехали в Украину.
- Напомним, 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешила реэкспорт по другим странам.
- В четверг, 9 февраля, Германия заявила , что требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели.
- 11 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду , что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.
- 13 февраля стало известно, что Бундесвер приступил к обучению украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.
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