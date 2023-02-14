Украинские военные могут вернуться с учений в Германии с танками, – посол Фельдгузен

Об этом она заявила в эфире общенационального телемарафона 14 февраля.

"Ваши солдаты уже приехали в Германию на учебу. Они это закончат и, мне кажется, вместе с танками вернутся в Украину. Это хорошо", – отметила Фельдгузен.

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Кроме того, она также подчеркнула, что Германия сделает все, чтобы не только Leopard-2, но и танки Leopard-1 приехали в Украину.