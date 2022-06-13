Украинские военные "меняют" боеприпасы на наркотики, а матери "просят" не возвращать пленных сыновей: новые фейки от России

Об этом говорится в телеграммах ЦПД.

По состоянию на утро 13 июня оккупанты распространяли три больших обмана.

Манипуляция. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мир в Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир…", однако российские пропагандисты сделали очень своеобразный перевод и опубликовали слова Й.Столтенберга в собственной интерпретации: "мир в Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки"

Также был распространен и фейк . СМИ РФ сообщили: "пленный украинский военный рассказал об употреблении наркотиков сослуживцами, в том числе командирами, по его словам, он даже был свидетелем обмена боеприпасов на наркотики".

Не обошлось и без дезинформации . Уполномоченная по правам человека в РФ Москалькова заявила: "ко мне поступает новая категория обращений от украинских матерей, они просят не возвращать их (пленных) сыновей, потому что считают, что они будут снова отправлены на фронт или будут подвергнуты репрессиям".

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