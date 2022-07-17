Об этом он написал в телеграме.

"Командир взвода снайперов старший лейтенант Дяков Иван совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

14 июля Анатолий Штефан сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира 106-го Тульской воздушно-десантной дивизии Максима Кудрина

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