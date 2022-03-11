Украинские военные ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова
Оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. На этот раз ВСУ ликвидировала командующего российской армией генерал-майора Андрея Колесникова
Об этом сообщили в Сухупутных войсках ВС Украины, передает Еспресо.TV.
"ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточным военным округом", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в 2021 году генерал-майора Андрей Колесников стал командующим 29-й армией Восточного военного округа (ВВО). До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.
- Напомним, российская армия за последние сутки не осуществила ни одного значительного продвижения, а военно-политическая обстановка в Украине находится под контролем власти и ВСУ.
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