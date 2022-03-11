Украинские военные ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова

Об этом сообщили в Сухупутных войсках ВС Украины, передает Еспресо.TV.

"ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточным военным округом", - говорится в сообщении.



Следует отметить, что в 2021 году генерал-майора Андрей Колесников стал командующим 29-й армией Восточного военного округа (ВВО). До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

Напомним, российская армия за последние сутки не осуществила ни одного значительного продвижения, а военно-политическая обстановка в Украине находится под контролем власти и ВСУ.