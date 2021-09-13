Украинские военные летчики провели учения над Черным морем

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Летчики морской авиационной бригады во время летной смены провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.





Отмечается, в тренировках приняли участие два вертолета - Ми-8 и Ми-14ПЧ.





"Экипажи вертолетов отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где отрабатывали взлет-посадку, пролеты по кругу, после чего получили задание относительно целей, которые нужно было поразить", - говорится в сообщении.





Как сообщается, вертолет Ми-14ПЧ отработал радиолокационный поиск лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.





В свою очередь, экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целях.



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