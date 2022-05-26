Украинские военные хирурги провели уникальную операцию по удалению почки после огнестрельного ранения
Вмешательство провели в мобильном госпитале в прифронтовом городе. Двум воинам произвели удаление почки при огнестрельном ранении
Об этом информирует на странице в фейсбуке заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр .
"На прошлой неделе в военно-мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция – удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа. В мобильном госпитале выполнены уже 2 такие операции и спасены жизни наших воинов", – пишет заместитель Министра обороны Украины .
Военные уже проходят реабилитацию после хирургического вмешательства и даже ходят самостоятельно по палате.
"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых", - добавляет Анна Маляр.
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