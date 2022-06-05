Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .

Американские аналитики отмечают, что украинские войска успешно тормозят российские операции по оцеплению украинских позиций в Луганской области, а также остановили штурм РФ в Северодонецке - путем взвешенных и эффективных местных контратак в городе и обороны западного берега реки Северский Донец.

"Хотя российские силы все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, украинская оборона остается крепкой на этом ключевом театре. Оккупанты сосредоточили все свои доступные ресурсы на этом едином сражении, чтобы получить скромные достижения. Украинские военные, наоборот, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только проводить локализованные контратаки в других местах, например, севернее Херсона, но и эффективно действовать в Северодонецке, где отразили 20% города за последние 24 часа", - пояснили в ISW.

"Уверенность украинского правительства и заявления о том, что его силы могут удерживать Северодонецк более двух недель, готовность вести локальные контратаки, а не строго оставаться в обороне, заметен отходом от недавних заявлений, которые звучали 28 мая о том, что украинские силы могут выйти из Северодонецка, чтобы избежать окружения", - подытожили в ISW.

5 июня британская разведка сообщила, что благодаря удачной контратаке в Северодонецке украинские военные остановили наступление россиян в Луганской области.

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