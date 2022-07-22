Украинские военные испепелили палаточный городок врага вблизи Запорожской АЭС
Успешную операцию вблизи временно захваченной станции ВСУ провели благодаря дрону-камикадзе
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Сегодня, 22 июля, украинские военные нанесли воздушный удар по палаточному городку и технике врага вблизи Запорожской АЭС. Под прицел дрона-камикадзе, в частности, попали авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".
В результате обстрела лагеря противника, возник пожар, который долго не могли ликвидировать. По предварительным данным, удалось уничтожить 3 военных, еще 12 ранены.
- По информации Энергоатома, кафиры хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ.
- На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале.
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