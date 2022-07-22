Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Сегодня, 22 июля, украинские военные нанесли воздушный удар по палаточному городку и технике врага вблизи Запорожской АЭС. Под прицел дрона-камикадзе, в частности, попали авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".

В результате обстрела лагеря противника, возник пожар, который долго не могли ликвидировать. По предварительным данным, удалось уничтожить 3 военных, еще 12 ранены.

По информации Энергоатома, кафиры хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ.

На временно оккупированной ЗАЭС российские военные похищают работников и прячутся от ВСУ в подвале.