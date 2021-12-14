Украинские военные готовы, но ответ агрессору должна быть консолидированной, - Залужный о возможном вторжении РФ
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что ситуация вокруг границ Украины продолжает оставаться напряженной. Он призвал к консолидированному ответу РФ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Он отметил, что военная активность представляет угрозу не только для нашего государства, но и для других европейских стран.
"Целью российской гибридной агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и в целом подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным", - подчеркнул Залужный.
По его словам, РФ делает все, чтобы дипломатические площадки было невозможно реанимировать.
"Россия приложила все усилия для того, чтобы сделать невозможной верификацию соблюдения договоренностей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Я говорю о работе ОБСЕ. Сейчас на оккупированных территориях эта миссия почти не работает", - добавил Залужный.
- Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что она столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.
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