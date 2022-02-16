Украинские военные готовы ко всем сценариям развития ситуации, – заместитель главнокомандующего ВСУ об угрозе вторжения РФ
Вооруженные силы Украины готовы к возможным сценариям развития ситуации вокруг угрозы вторжения России
Об этом заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк сказал, выступая на телемарафоне единения "UAразом", передает Эспрессо.TV.
"ВСУ очень трезво оценивают сложившуюся вокруг Украины обстановку и готовы к худшим сценариям, которые могут состояться. Мы надеемся, что здравый смысл будет превалировать над имперскими амбициями, но мы готовы к использованию всего нашего потенциала для защиты Украины", - сообщил он. .
На вопрос, какие направления наиболее опасны для Украины, и что нужно сделать, чтобы минимизировать риски, Мойсюк отметил, что указывать врагу на слабые места не стоит.
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"Генеральный штаб рассматривал все опасные варианты агрессии, и выбранная стратегия максимально обеспечит нашу универсальность к отражению таких ударов", - подчеркнул он.
По его словам, за последние недели на Востоке не наблюдалось значительного повышения интенсивности ведения боевых действий или увеличения потерь. Военнослужащие достойно выполняют задачи, адекватно оценивают угрозы, не ведутся на провокации.
Мойсюк добавил, что степень ответственности понимают все военные, ведь на кону – вопросы защиты государства.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
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