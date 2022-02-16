Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Украинские военные готовы ко всем сценариям развития ситуации, – заместитель главнокомандующего ВСУ об угрозе вторжения РФ

Украинские военные готовы ко всем сценариям развития ситуации, – заместитель главнокомандующего ВСУ об угрозе вторжения РФ

16 февраля, 2022 среда
22:06
война с Россией

Вооруженные силы Украины готовы к возможным сценариям развития ситуации вокруг угрозы вторжения России

Об этом заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк сказал, выступая на телемарафоне единения "UAразом", передает Эспрессо.TV.

"ВСУ очень трезво оценивают сложившуюся вокруг Украины обстановку и готовы к худшим сценариям, которые могут состояться. Мы надеемся, что здравый смысл будет превалировать над имперскими амбициями, но мы готовы к использованию всего нашего потенциала для защиты Украины", - сообщил он. .

На вопрос, какие направления наиболее опасны для Украины, и что нужно сделать, чтобы минимизировать риски, Мойсюк отметил, что указывать врагу на слабые места не стоит.

Читайте также: Резников: когда войска РФ вернутся в пункты постоянной дислокации, тогда станет ясно об отмене ее агрессивных планов

"Генеральный штаб рассматривал все опасные варианты агрессии, и выбранная стратегия максимально обеспечит нашу универсальность к отражению таких ударов", - подчеркнул он.

По его словам, за последние недели на Востоке не наблюдалось значительного повышения интенсивности ведения боевых действий или увеличения потерь. Военнослужащие достойно выполняют задачи, адекватно оценивают угрозы, не ведутся на провокации.

Мойсюк добавил, что степень ответственности понимают все военные, ведь на кону – вопросы защиты государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
оружие
война
Читайте также:
Кравчук Кучма Ющенко
15 февраля, 2022 вторник
"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума
хакер
15 февраля, 2022 вторник
В Украине происходит массовая атака на банки и портал "Дия", также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС
тероборона
14 февраля, 2022 понедельник
Если будет большая война, то Украина останется существовать, а вот украинская олигархия – нет, – политконсультант Божко о выезде олигархов за границу на фоне угрозы со стороны РФ
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.99
    Покупка 27.99
    Продажа 28.36
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 февраля
22:58
Путин
Путина пугает успех Украины, он разыгрывает карту ультранационализма, чтобы сохранить свой режим, - глава Мюнхенской конференции безопасности
22:52
Впервые за многие годы: за 15 февраля в Украине не было ни одного погибшего в ДТП, - глава Нацполиции
22:30
ГСЧС предупреждает водителей: в Украину надвигаются туманы
22:29
Жерсон
Французский клуб погнал скандального футболиста, арендованного у "Динамо"
22:28
В 4 км от Украины: в Беларуси через реку Припять развернули мост, - СМИ
22:24
Президентский дворец в Словакии подсветили желто-голубыми цветами ко Дню единения в Украине
22:00
США готовят против России санкции, способные ее остановить, - посол Маркарова
21:44
камера
Нападение на съемочную группу "Украинской правды": трем лицам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов
21:32
Эксклюзив
Ольга Стефанишина
Если НАТО не впишет в 10-летнюю стратегию перспективу членства для Украины, мы будем считать, что это юридические гарантии, которые требует РФ, - вице-премьер Стефанишина
21:21
экономика
В Великобритании рекордная инфляция с 1992 года: в январе потребительские цены в годовом исчислении выросли на 5,5%
21:08
Дмитрий Кулеба
Украина отправила официальное обращение в Совбез ООН по возможному признанию Россией "Л/ДНР"
21:01
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 13-го дня зимних Игр в Пекине
20:55
Европарламент
Европарламент одобрил выделение Украине €1,2 млрд
20:40
Резников: когда войска РФ вернутся в пункты постоянной дислокации, тогда станет ясно с отменой ее агрессивных планов
20:30
Анналена Бербок
Германия планирует увеличить количество своих представителей в СММ ОБСЕ в Украине, - Бербок
20:26
Эксклюзив
Россия не может подчинить себе Украину, ведь ее граждане чрезвычайно стойкая нация, - экс-нардеп Ильенко
20:12
На Ривненщине нашли тело военного, который неделю находился в розыске
19:56
Зеленский
"Нас не пугают любые даты": Зеленский заявил, что Украина стала сильнее за 8 лет войны с РФ
19:47
Антон Геращенко
"Украина получила, возможно, последний шанс, чтобы сохранить свою государственность": Геращенко о причинах ненападения РФ 16 февраля
19:41
Зеленский
Зеленский: мы не боимся договоренностей за спинами, мировая дипломатия поддерживает нас и ее давление на РФ работает
19:27
Украинец Мыколенко возобновил тренировки в "Эвертоне"
19:08
Йенс Столтенберг
Москва создает "новую норму", чтобы оспорить принцип суверенитета в Европе, - генсек НАТО
19:01
Порошенко
Порошенко в эфире CNN: в 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева 2014 года
18:58
Европарламент
Лидеры Европарламента требуют от РФ вывода войск от украинских границ в полном объеме
18:53
Министерство иностранных дел Украины
МИД призвал дипломатические представительства заранее предупреждать о переезде во Львов
18:51
Месси получил унизительную оценку за матч ПСЖ – "Реал" в Лиге чемпионов
18:39
акула
Сидней сообщил о первой с 1963 года смерти человека от нападения акулы
18:37
Дмитрий Кулеба
Должно пройти в течение 48 часов: Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ
18:28
евро
В Уэльсе совершеннолетним два года будут выплачивать по £1,6 тыс. в месяц: проверят, как базовый доход поможет перейти к взрослой жизни
18:17
С украинским спутником "Січ-2-30" установили стабильную связь
18:17
Эксклюзив
Виталий Безгин
Из-за постановления Госдумы: У Украины есть момент, чтобы занять более проактивную позицию в Нормандском формате по гуманитарным вопросам, - нардеп Безгин
18:15
кибербезопасность
В Украине пройдут масштабные киберучения
18:10
Байден Шольц
Байден обсудит войска РФ у границы Украины с Шольцом
18:06
Не думаю, что он слишком обеспокоен этим - в команде Усика рассказали, как боксер относится к ситуации в Украине
18:00
Онлайн-дискуссия КБФ. Россия против Запада и Украины: что дальше?
17:51
россия
Разведка США пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы
17:47
Зеленский
Зеленский расширил санкции против блогера Шария и журналиста Гужвы
17:40
ДНР
Реализовывал политику оккупантов и посягал на территориальную целостность Украины: прокуратура объявила о подозрении "заместителю министра промышленности ДНР"
17:37
Зеленский
Стратегия госбезопасности в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
17:34
Украинскую спортсменку поймали на допинге на Олимпиаде-2022
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV