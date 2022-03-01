Украинские военные держат оборону на пяти направлениях
Сиверщина, Черниговщина, Слобожанщина, Приморское направление и Киев – направления, которые обороняют Вооруженные Силы Украины
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Шестой день войны идет в Украине. ВСУ продолжают защищать украинскую землю. По состоянию на сегодняшний день защитники продолжают оборону в пяти направлениях.
"Украинская нация оказывает мощное сопротивление. Врагу не удалось стремительно достичь поставленных целей. Российские захватчики продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовой к тотальному сопротивлению Украинской Нацией. "Смелость" оккупантов проявляется только в запугивании мирного населения и мародерстве", - говорится в сообщении.
Также подразделения терробороны усиливают личный состав ВСУ.Украинские Защитники на Сиверщине продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, с задачей не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин. Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, производит огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинивания противника в черту города.
На Слобожанщине подразделения ВС Украины продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
На Приморском направлении наши защитники продолжают вести оборонную операцию в определенной полосе ответственности. Группировка обороны города Киева продолжает вести бои и удерживать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.
"Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций. Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи по охране и обороне важных объектов инфраструктуры столицы", - говорится в сообщении.
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