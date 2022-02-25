Украинские военные дали бой российским оккупантам в районе Беловодска на Луганщине, враг отступил к границе РФ
Украинские военные прорвали позиции врага в районе Беловодска Луганской области, захватчики отступили к границе с Россией
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
"Сегодня, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - говорится в сообщении.
Пресс-штаб информирует, что российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.
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