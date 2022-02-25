Украинские военные дали бой российским оккупантам в районе Беловодска на Луганщине, враг отступил к границе РФ

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.



"Сегодня, в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - говорится в сообщении.



Пресс-штаб информирует, что российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.