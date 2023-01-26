Украинские военные будут проходить обучение в Норвегии

Об этом сообщает издание DN со ссылкой на заявление министра обороны страны Бьорна Арильда Грама.

"Новое то, что мы предлагаем специализированную подготовку для украинских солдат в Норвегии, не только связанную с материальной частью. Теперь будут тренинги по санитарии, снайперской стрельбе и курс командного управления. Это большой вклад, который будет заметным", - сказал он.

По его словам, около сотни первых украинских солдат прибудут весной на базу национальной гвардии в Тронделаг. В Норвегии они должны пробыть пять-шесть недель. Тогда им на смену приедут новые украинские военные.

Ранее украинские бойцы уже проходили подготовку в Норвегии, но тогда их было меньше по численности, и у них только была подготовка на оборудовании, предоставленном Норвегией.

5 января Норвегия направила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм. Кроме того, Норвегия поддерживает передачу танков Украине, а также готовится направить тяжелую технику для ВСУ.

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