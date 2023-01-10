Украинские военные будут овладевать системой Patriot на базе Fort Sill, обучение стартует на следующей неделе, - CNN
Военные ВСУ начнут осваивать американский зенитный ракетный комплекс Patriot на следующей неделе на базе Fort Sill в США
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Учебная программа для украинских военных пройдет в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО.
"Форт-Силл является одним из четырех мест базовой подготовки армии и домом для полевой артиллерийской школы, которая обучает военнослужащих больше века", - пишет издание.
Сообщается, что подготовка украинцев по сложной системе будет продолжаться несколько месяцев.
"Я не смогу назвать точные сроки завершения учебы", - говорит заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер.
Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сказал, что США рассматривают различные варианты проведения подготовки по ракетам Patriot, "чтобы включить потенциальную подготовку в США, за рубежом или сочетание обеих.
- Напомним, первую батарею Patriot США передали Украине в конце декабря.
- А уже 5 января Германия присоединилась к инициативе и объявила о передаче Киеву еще одной батареи Patriot.
- 7 января стало известно, что тренировка украинских военных на ракетной системе Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.
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