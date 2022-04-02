Украинские военные атакуют отступающие российские силы возле Киева, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Сообщается об уходе российских войск из аэропорта Гостомель, где с первого дня конфликта ведутся боевые действия. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень", – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии добавляют, что на востоке Украины украинские силы после упорных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это последовало за освобождением Тростянца в окрестностях Сум в начале этой недели.

Россияне активно привлекают военных из Приднестровья для провокаций против Украины, похищают людей, обстреливают жилые дома, но терпят существенные потери и оставляют погибших оккупантов на поле боя.