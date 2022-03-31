Украинские военные 30 марта уничтожили представителей 7-й военной базы из самопровозглашенной Абхазии

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" .



У оккупантов большие кадровые проблемы. Мобилизация была неудачной, россияне массово увольняются из армии, поскольку знают, чем для них закончится война против Украины. В то же время в ВСУ отметили, что в РФ всегда найдутся обманутые пропагандой.



"В ходе вчерашних боев украинские воины уничтожили представителей подразделений с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной абхазской республики. Следовательно, очередная партия адептов российского фашистского режима присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Все получат свои купоны со скидкой от ВСУ, тем более что вас там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много рашистской швали", - отметили в оперативно-тактической группировке "Восток".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb