Украинские военные 30 марта уничтожили представителей 7-й военной базы из самопровозглашенной Абхазии
ВСУ уничтожили оккупантов с 7-й военной базы, которая дислоцируется в Абхазии, у российских военных кадровые проблемы
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" .
У оккупантов большие кадровые проблемы. Мобилизация была неудачной, россияне массово увольняются из армии, поскольку знают, чем для них закончится война против Украины. В то же время в ВСУ отметили, что в РФ всегда найдутся обманутые пропагандой.
"В ходе вчерашних боев украинские воины уничтожили представителей подразделений с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной абхазской республики. Следовательно, очередная партия адептов российского фашистского режима присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Все получат свои купоны со скидкой от ВСУ, тем более что вас там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и еще много рашистской швали", - отметили в оперативно-тактической группировке "Восток".
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