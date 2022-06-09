Украинские военнопленные станут частью предвыборной кампании в России, - советник министра МВД Денисенко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Вадим Денисенко отметил, что Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента РФ доказал Путину необходимость проведения 11 сентября 2022 года общероссийских выборов губернаторов, депутатов в региональные и московские советы.



"Также можно сейчас уже четко понять о том, что наши военнопленные станут одной из больших частей предвыборной кампании до выборов осенью. Одной из ключевых вещей на этих выборах будет война в Украине. То есть мы понимаем, и россияне сами начинают признавать, что экономическая ситуация ухудшается и выборы будут строиться исключительно на том, что может у нас жизнь и ухудшилась, но мы прирастили новые территории и боремся с фашизмом.В этой борьбе с фашизмом суд над военнопленными будет одним, к сожалению, ключевым фактором для того, чтобы "Единая Россия" и ее кандидаты смогли набрать максимальное количество голосов. Потому что эти выборы, помимо прочего, будут вотумом доверия к военным действиям на территории Украины", - прокомментировал советник министра внутренних дел Украины.

30 мая глава псевдоминистерства юстиции террористической организации "ДНР" Юрий Сыроватко заявил , что некоторым пленным защитникам Мариуполя грозит приговор к смертной казни

Кроме того, Институт исследования войны сообщил , что россияне могут завышать количество эвакуированных из Азовстали для того, чтобы провести более выгодный обмен военнопленными.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния