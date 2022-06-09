Украинские военнопленные станут частью предвыборной кампании в России, - советник министра МВД Денисенко
Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, считает, что российские власти будут строить избирательную кампанию на войне в Украине и на том, что они прирастили новые территории и борются с фашизмом
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Вадим Денисенко отметил, что Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента РФ доказал Путину необходимость проведения 11 сентября 2022 года общероссийских выборов губернаторов, депутатов в региональные и московские советы.
"Также можно сейчас уже четко понять о том, что наши военнопленные станут одной из больших частей предвыборной кампании до выборов осенью. Одной из ключевых вещей на этих выборах будет война в Украине. То есть мы понимаем, и россияне сами начинают признавать, что экономическая ситуация ухудшается и выборы будут строиться исключительно на том, что может у нас жизнь и ухудшилась, но мы прирастили новые территории и боремся с фашизмом.В этой борьбе с фашизмом суд над военнопленными будет одним, к сожалению, ключевым фактором для того, чтобы "Единая Россия" и ее кандидаты смогли набрать максимальное количество голосов. Потому что эти выборы, помимо прочего, будут вотумом доверия к военным действиям на территории Украины", - прокомментировал советник министра внутренних дел Украины.
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