Украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО

Об этом сообщают ВМС Украины в Facebook.

В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в учениях типа PASSEX с кораблями ВМС США, Турции и Румынии.

Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.

В общей сложности в учениях участвовали семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Целью учений была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение совместимости с флотами Альянса.

В ходе учений были отработаны элементы тактического маневрирования, проведены тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов и освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

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