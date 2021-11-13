Украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО
Украинские Военно-морские силы провели в Черном море совместные учения с кораблями ВМС США, Турции и Румынии
Об этом сообщают ВМС Украины в Facebook.
В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в учениях типа PASSEX с кораблями ВМС США, Турции и Румынии.
Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.
В общей сложности в учениях участвовали семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
Целью учений была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение совместимости с флотами Альянса.
В ходе учений были отработаны элементы тактического маневрирования, проведены тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов и освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.
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