Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Очевидно, что об Андрее Ермаке было много разных публикаций. Мы должны переживать, что американская известная член парламента США вслух говорит о том, что может помешать Украине получать оружие и другую помощь от США. Украинская власть в таких случаях должна четко, по сути, оперативно и с уважением отвечать на письма Спартц. Мы видим, что украинские власти пытаются ее унизить, отвечает ей в хамской манере - это большая ошибка. Это подрывает наши отношения с американским политикумом", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп также добавил, что Виктория Спартц украинка по происхождению и подчеркивает, что служит своим избирателям. Она многое сделала для того, чтобы Украина получила оружие, но является поклонницей Трампа и может критиковать подходы Байдена.

"Я не удивлюсь, если были украинские политики, которые обращались к Спартцу и подавали свое видение деятельности Ермака, обвиняли его во многих вещах. Если есть опровержение упреков, которые она бросает в адрес Ермака, то нужно четко и аргументированно опровергнуть", - подчеркнул он. Княжицкий.

9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировало.

В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.

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