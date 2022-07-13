Украинские власти демонстрируют чрезмерное увлечение Израилем, а это вредит нашим позициям на Ближнем Востоке, – аналитик Золкина

Об этом в комментарии Эспрессо заявила аналитика фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина, которая более двух месяцев работала экспертом в Катаре, на телеканале "Аль Джазира".

"На Ближнем Востоке надо лавировать, маневрировать, потому что наши союзники там не так очевидны, как в Западном мире. А кого мы слышим в риторике украинской власти, когда вспоминаем Ближний Восток? Только Израиль. Более того, мы активно давим на Израиль, пытаясь получить хоть какую-нибудь поддержку, оружие, политическую позицию, но ничего из этого не получаем и вряд ли получим, за исключением смены визовых правил.

При этом ориентация на Израиль очень сильно бьет по нашим позициям на ближневосточном регионе из-за хронического арабо-израильского конфликта, который ведется годами. А это значит, что подавляющее большинство арабских стран против Израиля. И если мы в официальной дипломатии постоянно подчеркиваем, что Украина должна быть "вторым Израилем", что Израиль является нашим партнером и союзником, то мы должны понимать, что таким образом автоматически отсекаем часть других государств, которые не понимают, как они могут вписаться в такую схему и для чего им вообще Украину поддерживать", – говорит Золкина.

Она отмечает – в арабских странах Украине сочувствуют и на профессиональном, и на персональном уровне, а Россию считают агрессором, виновным в конфликте. Но на политическом уровне следует маневрировать.

"Ко мне подходили люди на телеканале, ставили кучу вопросов. Эти заявления "Украина станет вторым Израилем" заставляют объяснять, что когда украинское чиновник говорит, что мы будем вторым Израилем, то речь идет о восторжением Израилем исключительно как военной мощью, а не политикой Израиля" относительно Палестины. Объяснять, что это абсолютно разные вещи, которые не имеют отношения друг к другу, потому что иногда мы имеем очень узкое, туннельное мышление, когда речь идет о регионах, в которых мы мало работали. Я бы советовала вообще перестать называть Украину "вторым" Израилем", а также объяснить, что Украина не поддерживает оккупацию палестинских земель (а мы их на официальном уровне не поддерживаем)", – отметила Золкина.

Аналитика убеждена, что отстаивание украинских интересов в арабском мире очень важно, учитывая добычу нефти и газа в Персидском заливе, которые могут стать альтернативой российским энергоресурсам.

Полный текст интервью у Марии Золкиной читайте на Эспрессо впоследствии.

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