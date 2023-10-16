Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украинские ветераны войны установили мировой рекорд на турнире Шварценеггера по стронгмену

Украинские ветераны войны установили мировой рекорд на турнире Шварценеггера по стронгмену

16 октября, 2023 понедельник
16:03
Спорт

Украинские ветераны войны с РФ побили мировой рекорд по стронгмену на международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe

Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины .

На соревнованиях в Мадриде украинские ветераны протащили за канат в упоре, сидя четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 м за 30,69 сек и установили новый мировой рекорд в этой дисциплине.

В турнире приняли участие восемь украинских защитников, которые получили тяжелые ранения и травмы во время боевых действий и являются призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины" - Александр Швачко, Вячеслав Цюх, Владислав Шатило, Евгений Смага, Артем Марченко , Артем Погорелый, Михаил Дроботенко и Денис Барчук.

По словам капитана украинской команды Александра Швачки, своим рекордом команда хочет привлечь внимание к проблеме спортивной реабилитации ветеранов войны и инициировать организацию в 2024 году международных соревнований среди ветеранов под эгидой Украины.

"Этим действом мы хотим показать всем ветеранам, что, несмотря на тяжелые ранения, можно устанавливать мировые рекорды. Поэтому призываем всех ветеранов к реабилитации через спорт. Присоединяйтесь к нам", – призвал Швачко.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерация стронгмена Украины


Что известно о соревновании "Сильные Украины"

"Сильные Украины" – первые всеукраинские соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения во время участия в боевых действиях на территории Украины. Соревнования основаны в рамках системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны Федерации стронгмена Украины.

Соревнования прошли в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно в июле-сентябре 2023 года, участие в которых приняли более 400 ветеранов и военнослужащих. Главный судья соревнований – Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерация стронгмена Украины


Что такое Arnold Classic Europe

Arnold Classic Europe – международный спортивный фестиваль, основанный в 2011 году Арнольдом Шварценеггером и проходящий в столице Испании. Ежегодно в соревнованиях принимают участие тысячи спортсменов из более чем 50 стран мира.

Ветерани світовий рекорд зі стронгмену

Фото: Федерация стронгмена Украины


 
Война с Россией
Испания
Читайте также:
Україна прапор
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
Сі Цзіньпін і Путін
15 октября, 2023 воскресенье
Дипломат Осипенко спрогнозировал роль Китая в глобальном конфликте
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
15 октября, 2023 воскресенье
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.36
    Покупка 37.36
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.51
    Продажа 40.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
16 октября
16:35
"Ближний Восток на грани пропасти": в ООН заявили, что в секторе Газа не хватает мешков для тел
16:33
Дания
Дания отправила фрегат в Средиземное море на фоне конфликта на Ближнем Востоке
16:31
Эксклюзив
ГУР: Движение сопротивления ВОТ тесно координирует свою деятельность с Силами безопасности и обороны
16:30
OPINION
Как благодаря Prozorro находить коррупционные риски в публичных закупках
16:20
За 2 года количество женщин в ВСУ выросло на 40%
16:19
Представитель Папы Римского в Иерусалиме предложил обменять на себя плененных ХАМАСом израильских детей
16:03
Высадка десанта в Энергодаре осенью 2022 года: боец "Артана" рассказал о спецоперации на лодках
15:51
Форум Via Carpatia 2023 состоялся: основные события, спикеры, гости
15:39
Эксклюзив
Враг концентрирует усилия на захвате Купянска, - Евлаш
15:23
Саломе Зурабишвили
В Грузии конституционный суд разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
15:07
Сын священника УПЦ МП из Винницкой области учится в Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ
14:56
Блинкен прибыл в Иерусалим и начал встречу с премьером Израиля Нетаньяху
14:49
морепродукты
В Украине заработает сервис е-Рыба: для кого внедряют и с какой целью
14:41
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:40
Антон Силуанов
В РФ признали, что почти все их импортные беспилотники были поставлены из Китая
14:40
В оккупированном Луганске россияне на БТР переехали гражданский автомобиль, - ОВА
14:35
Эксклюзив
Сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей, - депутат кнессета
14:27
Будет холодно и ветрено, но без осадков: прогноз погоды на 17 октября от Натальи Диденко
14:13
Мост в Чернигове, который разбомбили в период оккупации, планируют восстановить до конца 2024 года
14:09
НАБУ
Директора Одесского управления НАБУ отстранили от работы. Подробности
14:06
Обновлено
"Услышьте нас": в Киеве прошла мирная акция семей пленных
13:53
Тризуб на щите "Родины-матери" с 19 октября можно будет увидеть своими глазами
13:48
Стоимость нефти Brent остается выше $90 из-за конфликта на Ближнем Востоке
13:45
Глава ОБСЕ Османи прибыл в Украину
13:39
Исследователи из Дании выяснили, что самым известным викингом была женщина
13:35
OPINION
В Польше вероятна смена правительства
13:22
ЧВК "Редут" в РФ вербует наемников под видом добровольцев, в том числе вагнеровцев, - британская разведка
13:18
В Черном море дежурят 5 вражеских кораблей, среди них ракетоноситель
13:14
Пропаганда как часть рашизма: вышел заключительный эпизод проекта "Украина. Развенчивание мифов"
13:12
Эксклюзив
НАЗК убрало три компании из списков спонсоров войны
12:47
В Дии выберут трех членов жюри Детского Евровидения: стартовал опрос
12:40
Эксклюзив
То, что мы видим по результатам экзитполов в Польше, является проблемой для Украины, - Дунда
12:34
Школу во Франции, где раньше произошло нападение на учителя, эвакуировали из-за сообщения о заминировании
12:24
Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле
12:11
импорт электроэнергии
Из планового ремонта вышел один из блоков ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 16 октября
11:53
Эксклюзив
Иран давит на "Хезболлу", чтобы активнее включилась в войну с Израилем, и перемещает другие группировки, - Центр ближневосточных исследований
11:49
В возрасте 86 лет скончался экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари
11:46
В Киев впервые прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер
11:45
Обзор
В Авдеевке продолжаются интенсивные бои, украинские музыканты превратили инструменты в оружие, а в Польше побеждает оппозиция. Акценты мировых СМИ 16 октября
11:39
Буданов лично убедил 19 россиян сдаться в плен, - боец спецподразделения "Артан"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV