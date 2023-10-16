Украинские ветераны войны установили мировой рекорд на турнире Шварценеггера по стронгмену

Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины .

На соревнованиях в Мадриде украинские ветераны протащили за канат в упоре, сидя четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 м за 30,69 сек и установили новый мировой рекорд в этой дисциплине.

В турнире приняли участие восемь украинских защитников, которые получили тяжелые ранения и травмы во время боевых действий и являются призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины" - Александр Швачко, Вячеслав Цюх, Владислав Шатило, Евгений Смага, Артем Марченко , Артем Погорелый, Михаил Дроботенко и Денис Барчук.

По словам капитана украинской команды Александра Швачки, своим рекордом команда хочет привлечь внимание к проблеме спортивной реабилитации ветеранов войны и инициировать организацию в 2024 году международных соревнований среди ветеранов под эгидой Украины.

"Этим действом мы хотим показать всем ветеранам, что, несмотря на тяжелые ранения, можно устанавливать мировые рекорды. Поэтому призываем всех ветеранов к реабилитации через спорт. Присоединяйтесь к нам", – призвал Швачко.

Фото: Федерация стронгмена Украины



Что известно о соревновании "Сильные Украины"

"Сильные Украины" – первые всеукраинские соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения во время участия в боевых действиях на территории Украины. Соревнования основаны в рамках системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны Федерации стронгмена Украины.

Соревнования прошли в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно в июле-сентябре 2023 года, участие в которых приняли более 400 ветеранов и военнослужащих. Главный судья соревнований – Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену.

Фото: Федерация стронгмена Украины



Что такое Arnold Classic Europe

Arnold Classic Europe – международный спортивный фестиваль, основанный в 2011 году Арнольдом Шварценеггером и проходящий в столице Испании. Ежегодно в соревнованиях принимают участие тысячи спортсменов из более чем 50 стран мира.

Фото: Федерация стронгмена Украины