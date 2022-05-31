Украинские ветераны приняли участие в забеге Soldier Field 10 в Чикаго

Soldier Field 10 - это мероприятие в канун Дня памяти в Чикаго, посвященное памяти погибших воинов США. Это мероприятие проходит каждый год, собирая около 10 тысяч участников, среди которых ежегодно присутствует и украинская команда.

В этом году нашу команду представляли более 60 участников, среди которых были бойцы, защищавшие Восток Украины в 2014 – 2015 годах – Вадим Коробенко, Богдан Ушарук, Руслан Попов, Тарас Забожчук, Владислав Куц.

Перед началом самого забега состоялась традиционная передача Американского флага, посвященного мужчинам и женщинам военной службы. На этот раз флаг был передан в честь Вооруженных сил Украины.

Флаг принял капитан украинской команды, лейтенант Национальной гвардии Украины, который в 2014 году воевал в секторе М (Мариуполь, Мариупольский р-н, Тельмановский р-н), командир стрелкового взвода и командир сводного отряда - Вадим Коробенко.

Вадим выразил свою благодарность и почтил ветеранов Вооруженных Сил США: "Братья и сестры из Соединенных Штатов! Благодарю вас за поддержку и помощь для моей Родины, для моей родной страны! Именно в этот момент, в это утро, вчера, сегодня и завтра мои братья и сестры украинцы бьются за свободу и демократию во всем мире... Прошу вас всегда помнить подвиг украинцев, прошу вас в это непростое время просыпаться и засыпать с мыслями об Украине... Теперь обращаюсь к вам, наши братья из Вооруженных Сил США! Вы герои для своей страны и для нас также, и мы будем вместе на долгие годы. Слава Украине! Слава Соединенным Штатам!"

В рамках проекта Run for Ukraine украинские ветераны также встретились с украинской диаспорой в Квивленде и посетили украинскую школу при Катедрии св. о. Николая в Чикаго, которая с начала полномасштабной войны приняла около 70 новых учащихся из Украины.

Проект “Run for Ukraine” имеет целью поддержать Украину, почтить память павших воинов, объединить ветеранов Вооруженных Сил Украины с ветеранами Вооруженных Сил США, укрепить ветеранские дружеские отношения, способствовать социализации и обмену рассказами о лечении и реабилитации. восстановление.

Организаторами проекта Run for Ukraine выступили Киевский комитет городов побратимов Киев-Чикаго и команда Military Run UA - Благотворительный фонд "Ветеранская десятка", Благотворительный фонд "Весна!" и Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Среди партнеров и спонсоров проекта есть Фонд "Наследие", Фонд "Самопомощь", организация "Revived Soldiers Ukraine", организация "XLeum Construction", программа "Road Home at Rush".