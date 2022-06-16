Украинские вертолеты ударили ракетами по российским позициям
Украинские вертолеты попали по позициям оккупантов ракетами 122-го калибра С-13
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в телеграмме .
"Украинские вертолеты нанесли удары по позициям российской армии ракетами 122-мм С-13", - отметили в ВСУ.
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