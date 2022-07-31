Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне остается напряженной, но контролируемой силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны, сосредоточенный на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах", - говорится в сообщении.

За день, 30 июля, украинская авиация нанесла шесть результативных ударов по российским силам на Юге Украины.

"Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами - по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах. Выполняя огневые задачи наши ракетно-артиллерийские подразделения также присоединились к сокращению сил и запасов врага", - пишут в отчете оперативного командования.

Россия потеряла 33 военных, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники.

Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

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