Украинские вертолеты атаковали опорный пункт и вражескую технику в Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте

Над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков. Для нас – без потерь, для врага – без успеха.

В Херсонской области противник ударным вертолетом Ка-52 пытался атаковать наши позиции, но без наших потерь и своего успеха был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня.

После массированного ракетного удара утром по Очакову и Николаеву, вечером из тяжелой стволовой артиллерии обстреляны окрестности Галицынова в Николаевской области. Без человеческих утрат.

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