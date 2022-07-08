Украинские вертолеты атаковали опорный пункт и вражескую технику в Херсонской области
В Херсонской области украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного", - говорится в отчете.
Ситуация на фронте
Над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков. Для нас – без потерь, для врага – без успеха.
В Херсонской области противник ударным вертолетом Ка-52 пытался атаковать наши позиции, но без наших потерь и своего успеха был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня.
После массированного ракетного удара утром по Очакову и Николаеву, вечером из тяжелой стволовой артиллерии обстреляны окрестности Галицынова в Николаевской области. Без человеческих утрат.
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