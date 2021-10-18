Украинские ученые заявили об обнаружении веществ, которые могут предотвратить острую пневмонию от COVID-19
Ученые Института молекулярной биологии и генетики совместно с Институтом физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины нашли вещества, которые могут влиять на патогенетические цепи коронавирусной болезни и предотвратить острое воспаление легких
Об этом сообщает ИМБГ в Facebook .
"Исследование еще продолжаются, но предыдущие их результаты дают основания полагать, что подобранные соединения являются перспективными для создания в дальнейшем медицинских препаратов, которые будут спасать от опасного последствия коронавирусной болезни - острого респираторного дистресс синдрома", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ученые задались целью подобрать вещества, которые, воздействуя на соответствующий фермент клеток крови - гранулоцитов (нейтрофилов), будут блокировать развитие воспалительного процесса. Этот фермент называется протеинкиназа С бета, и он является ключевым для "деятельности" нейтрофильных внеклеточных ловушек. Они способны улавливать и задерживать "чужаков" - микробов.
"Когда в наш организм попадает инфекция - вирусы или бактерии, - гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки, собственно, - это сети, "сплетенные" с ДНК погибших клеток крови. Однако под действием вируса SARS- CoV-2 гранулоциты подвержены, образно говоря, "массовому самоубийству". Другими словами - нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что они приводят, наоборот, к его саморазрушению", - отметили ученые.
Так, на протяжении почти полутора лет исследований ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек. Ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ выполнили компьютерное моделирование для предсказания соединений с нужной биологической активностью, а затем синтезировали спрогнозированные соединения.
Отмечается, что от их тестирования на изолированных лейкоцитах ученые перешли к серии экспериментов in vivo.
Ученые сообщают, что подобранные соединения имеют перспективы в предупреждении нейтрофил-зависимых повреждений при остром воспалении легких у пациентов с коронавирусом.
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