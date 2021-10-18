Украинские ученые заявили об обнаружении веществ, которые могут предотвратить острую пневмонию от COVID-19

"Когда в наш организм попадает инфекция - вирусы или бактерии, - гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки, собственно, - это сети, "сплетенные" с ДНК погибших клеток крови. Однако под действием вируса SARS- CoV-2 гранулоциты подвержены, образно говоря, "массовому самоубийству". Другими словами - нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что они приводят, наоборот, к его саморазрушению", - отметили ученые.

Так, на протяжении почти полутора лет исследований ученым удалось подобрать несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек. Ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ выполнили компьютерное моделирование для предсказания соединений с нужной биологической активностью, а затем синтезировали спрогнозированные соединения.

Отмечается, что от их тестирования на изолированных лейкоцитах ученые перешли к серии экспериментов in vivo.