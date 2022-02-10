Украинские ученые разработали тест-системы, способные одновременно выявлять COVID-19, грипп и другие вирусы

Об этом сообщает пресс- служба ИМБГ .

"Ученые ИМБГ разработали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления SARS-CoV-2, гриппа и ряда других опасных респираторных вирусов - эпидемического гриппа А и Б, парагриппа 1-3, респираторно-синцитиальных вирусов А и В и ортопневмовирусов человека , риновирусов, кори", - говорится в сообщении.

В Институте отмечают, что эти тест-системы способны не только выявлять вирусы, но и прогнозировать течение болезни у пациентов, инфицированных этими вирусами.

Исследователи рассказывают, что первоначально установили уровни относительной экспрессии (проявление активного состояния гена в отдельной клетке - ред.) более 20 генов врожденного иммунитета, а также системы свертывания крови у здоровых людей и больных коронавирусом. После статистического и биоинформатического анализа изменений экспрессии этих генов ученые обнаружили наборы биомаркеров из 3-8 генов, на основе чего и разработали комбинированную экспрессионную тест-систему.

"Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию (нарушение свертывания крови, - ред.) и лимфопению (аномальное низкое количество лимфоцитов, - ред.) в периферических клетках крови пациентов с COVID-19", в сообщении.

Ученые наладили разработку тест-систем на основе существующих ПЦР и кПЦР с разными типами обнаружения.

"Полученные результаты позволяют разрабатывать любые комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных: и требующие очень дорогих приборов, в частности ПЦР в реальном времени, и те, для применения которых достаточно обычных термоциклеров, которые можно закупить и использовать в любой больнице страны. Эти подходы позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР реакции, и значительно удешевить проведение диагностики", - сообщают в Институте.

Над этим проектом работали два года.