Украинские ученые призывают мир не финансировать российскую науку
Украинские ученые обратились в международное научное сообщество с просьбой не финансировать российскую науку и заблокировать россиянам доступ к научным материалам.
Об этом говорится в заявлении.
"По нашему убеждению, в ХХІ веке и в 2022 году едва ли не лучшим ответом на танки, системы залпового огня и ракеты является закрытый доступ к высоким технологиям, инновациям, научным исследованиям и информационной поддержке", - отмечают в сообществе.
Ученые требуют:
- сделать невозможным участие российских ученых в международных грантовых программах
- заблокировать им доступ к научным базам и издательствам
- приостановить участие российских исследователей и студентов в программах академической мобильности
- бойкотировать проведение научных мероприятий внутри РФ
- прекратить цитирование научных изданий, издаваемых в РФ
- запретить гражданам РФ быть редакторами, соредакторами или рецензентами научных изданий
- Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией России. Ведомство направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры.
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