Украинские ученые призывают мир не финансировать российскую науку

Об этом говорится в заявлении.



"По нашему убеждению, в ХХІ веке и в 2022 году едва ли не лучшим ответом на танки, системы залпового огня и ракеты является закрытый доступ к высоким технологиям, инновациям, научным исследованиям и информационной поддержке", - отмечают в сообществе.



Ученые требуют:

сделать невозможным участие российских ученых в международных грантовых программах

заблокировать им доступ к научным базам и издательствам

приостановить участие российских исследователей и студентов в программах академической мобильности

бойкотировать проведение научных мероприятий внутри РФ

прекратить цитирование научных изданий, издаваемых в РФ

запретить гражданам РФ быть редакторами, соредакторами или рецензентами научных изданий

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией России. Ведомство направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры.

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Текст обращения утвердили на собрании Украинского научно-образовательного IT-сообщества, объединяющего 400 преподавателей из 20 регионов Украины.