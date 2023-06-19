Об этом сообщили на сайте Малой академии наук Украины.

Украину на GENIUS Olympiad ("Олимпиаде гениев") представляли 47 учеников Малой академии наук. Украинская делегация привезла 35 наград. Среди победителей – 14 участников с почетным отличием, 9 участников завоевали бронзовые медали, 7 вернулись с серебряными наградами, а 5 – с золотыми.

Фото: facebook.com/UAMON

Золото на GENIUS Olympiad получили Евгения Винницкая, Олег Запара, Маргарита Перепелыця, Назар Солопихин и Егор Щасный.

Серебро получили Полина Даценко, София Козинец, Екатерина Плющай, Иванна Радыця, Валерий Радченко, Полина Самойленко и Давид Степаненко.

С бронзой вернулись Анастасия Андрущенко, Екатерина Арнаут, Елизавета Бредихина, Карина Галах, Анна Кицела, Анна Коваленко, Алена Назаренко, Дарья Назаренко и Иван Самусь.

Почетными наградами жюри конкурса отметило Викторию Залискую, Викторию Кравченко, Надежду Лысенко, Алису Ломакину, Андрея Маврина, Богдана Минко, Михаила Муцкого, Дарью Панайотову, Марию Сирскую, Карину Солощенко, Диану Хмелюк, Марию Чепиль, Павла Шехета и Марка Юрченко.

В частности, Егор Щасный и Олег Запара, впервые представлявшие Украину в международном финале олимпиады в категории "Робототехника", представили проект Save the Planet - о возможности сажать деревья с помощью роботов.

А Евгения Винницкая одержала победу в категории "Креативное письмо" с рассказом о защите животных.

"Мы действительно почувствовали себя послами Украины. Уверена, нас запомнили на олимпиаде, потому что мы были очень большой командой – не только численно, но и морально", – отметила Маргарита Перепелица.

Фото: facebook.com/UAMON

"Ваше участие в "Олимпиаде гениев" – это также о вкладе в победу нашей страны. Вы ведь не только презентовали свои проекты, но и представляли Украину на международной арене. Вы показали миру нас как государство с мощным интеллектуальным потенциалом. Несмотря на вызовы войны и сильный психологическое давление, вы продолжили заниматься своим делом. Убежден, что вы также сможете выстроить страну, в которой захочется жить", – сказал участникам соревнования министр образования и науки Оксен Лесной.

Справка. GENIUS Olympiad – это международный конкурс экологических проектов, который ежегодно проходит в США и собирает более 1500 участников из 60 стран. 2021 Малая академия наук Украины первой в мире получила лицензию на проведение национального этапа этого мероприятия в Украине. В этом году в нацотборе приняли участие 700 проектов по всей Украине.